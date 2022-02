I migliori riff di Tony Iommi dei Black Sabbath, da Iron Man a God Is Dead (Di sabato 19 febbraio 2022) Quando si parla dei Black Sabbath non si può prescindere da due elementi: le performance di Ozzy Osbourne e i migliori riff di Tony Iommi. Fondatore della band, unico elemento onnipresente, Tony ha saputo gettare le basi di tutto quel mondo che un giorno avremmo chiamato heavy metal e doom metal, ma è suo anche il merito di aver suggerito i canoni dello stoner rock e, ancora, di aver presentato al già esistente hard rock il lato più oscuro. A lui dobbiamo riff essenziali, di una bellezza tombale e propedeutica, ovviamente, per tutto ciò che abbiamo scoperto dopo i Black Sabbath. Black Sabbath (1970) Quella di Black Sabbath è la storia di una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Quando si parla deinon si può prescindere da due elementi: le performance di Ozzy Osbourne e idi. Fondatore della band, unico elemento onnipresente,ha saputo gettare le basi di tutto quel mondo che un giorno avremmo chiamato heavy metal e doom metal, ma è suo anche il merito di aver suggerito i canoni dello stoner rock e, ancora, di aver presentato al già esistente hard rock il lato più oscuro. A lui dobbiamoessenziali, di una bellezza tombale e propedeutica, ovviamente, per tutto ciò che abbiamo scoperto dopo i(1970) Quella diè la storia di una ...

___livia95___ : Sydney Morning Herald, ha soprannominato la performance di Ed Sheeran come una delle sue migliori in quanto è stato… - davidebrognoli : RT @codiceplastico: Per il #mondaymusic di oggi un tappeto ritmico decisamente conosciuto: - codiceplastico : Per il #mondaymusic di oggi un tappeto ritmico decisamente conosciuto: -