Feti e resti umani in barili industriali: la scoperta in un capannone di Bologna. L’ipotesi: “Smaltimento illegale di ospedali” (Di sabato 19 febbraio 2022) resti umani e Feti conservati all’interno di decine di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo, in provincia di Bologna. È quanto ha scoperto la Squadra Mobile della questura di Bologna mercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona. La notizia è stata riportata dall’edizione locale del Resto del Carlino. Il ragazzo che ha fatto il macabro ritrovamento, era stato a sua volta chiamato dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno subito avviato le indagini nel massimo riserbo. L’area, dopo il sopralluogo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022)conservati all’interno di decine di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in undella zona industriale di Granarolo, in provincia di. È quanto ha scoperto la Squadra Mobile della questura dimercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona. La notizia è stata riportata dall’edizione locale del Resto del Carlino. Il ragazzo che ha fatto il macabro ritrovamento, era stato a sua volta chiamato dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno subito avviato le indagini nel massimo riserbo. L’area, dopo il sopralluogo dei ...

Advertising

corrierebologna : Bologna, scoperti fusti con feti e resti umani in un capannone industriale - Alberto93383706 : RT @PAOLAGOSTINI: Bologna, feti e resti umani nei barili. Scoperta choc in un capannone - juornoit : #Juorno #resti umani in barili... macabro ritrovamento - paolochiariello : #Juorno #resti umani in barili... macabro ritrovamento - ParliamoDiNews : Feti e resti umani in barili industriali: la scoperta in un capannone di Bologna. L`ipotesi: `Smaltimento illegale… -