Festival di Sanremo 2023: Tradimento per Amadeus, due donne alla conduzione: ecco chi saranno (Di sabato 19 febbraio 2022) Per la prossima edizione del Festival di Sanremo si prospetta una conduzione tutta al femminile. Andiamo a svelare i dettagli Uno dei Festival della canzone italiana più seguiti della storia ha visto il suo tramonto lo scorso 5 di febbraio. Poco prima di calare il sipario sono stati eletti come vincitori Mahmood e Blanco, i quali in coppia si sono esibiti con uno splendido brano dal titolo “Brividi”. Adesso i due artisti si stanno preparando per la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest. Blanco e Mahmood (Instagram)Grazie alla loro vittoria infatti, i due giovani cantanti hanno staccato il pass che gli permetterà di rappresentare la nostra Nazione davanti al pubblico europeo. Non sarà di certo facile ripetere il successo dello scorso anno conseguito dai Maneskin, tuttavia ... Leggi su topicnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Per la prossima edizione deldisi prospetta unatutta al femminile. Andiamo a svelare i dettagli Uno deidella canzone italiana più seguiti della storia ha visto il suo tramonto lo scorso 5 di febbraio. Poco prima di calare il sipario sono stati eletti come vincitori Mahmood e Blanco, i quali in coppia si sono esibiti con uno splendido brano dal titolo “Brividi”. Adesso i due artisti si stanno preparando per la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest. Blanco e Mahmood (Instagram)Grazieloro vittoria infatti, i due giovani cantanti hanno staccato il pass che gli permetterà di rappresentare la nostra Nazione davanti al pubblico europeo. Non sarà di certo facile ripetere il successo dello scorso anno conseguito dai Maneskin, tuttavia ...

Advertising

chetempochefa : 'Blanco mi piace moltissimo, è un ragazzo bravissimo, poi è simpatico... Pure Mahmood, un altro che scrive bene...'… - RadioItalia : In meno di due settimane, da quando è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 2022, “Brividi” è… - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: 19/02/2011 - Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni è la canzone vincitrice al Festival di Sanremo #accaddeoggi https:… - AccaddeOggi : 19/02/2011 - Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni è la canzone vincitrice al Festival di Sanremo #accaddeoggi - AlbanoNicola : @QLexPipiens Non mi pare abbia avuto questa solerzia al festival di Sanremo. -