Due ricette tratte da "Flavour", il libro di Yotam Ottolenghi, un campione della cucina mediorientale (con un twist cosmopolita)

Frittelle di tapioca. Ricetta e foto tratta da "Flavour" di Yotam Ottolenghi (Giunti). 

FRITTELLE DI TAPIOCA
Ingredienti x 4: 
90 g tapioca
420 ml latte intero
120 ml panna fresca
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1/2 cucchiaino di anice stellato macinato
3 cucchiai di zucchero
1/3 di cucchiaino di sale marino in scaglie
1 uovo (albume e tuorlo separati) più 1 tuorlo
3 arance: 1 cucchiaino e mezzo di scorza grattugiata e 80 ml di succo
75 g miele
2 bacche di anice stellato
15 g farina di tapioca
500 ml olio di girasole, per friggere
10 g di zucchero a velo 

Procedimento 
Mettete i primi cinque ingredienti in una casseruola media dal fondo spesso e lasciate a bagno per 20 minuti. Ponete la casseruola su fuoco medio-alto e portate a lieve bollore. Unite zucchero e sale, abbassate il fuoco a medio e cuocete per altri 12 minuti, ...

