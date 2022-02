Detroit | Una strada che carica le auto elettriche durante il percorso (Di sabato 19 febbraio 2022) Presto negli Stati Uniti verrà inaugurata una strada che consentirà alle auto elettriche di caricarsi mentre guidano. Sembra fantascienza, ma la startup israeliana Electreon Wireless sta collaborando con la Ford e la DTE per realizzare la nuova strada a Detroit. Come ricaricare l’auto elettrica mentre si è in moto… (Electreon Wireless) – curiosauro.itLa strada che carica le auto in transito a Detroit Una strada così non poteva che nascere a Detroit, la Motor City, sede nel Novecento delle più famose aziende automobilistiche americane. L’opera rivoluzionaria si deve alla Electreon Wireless, una società con sede a Tel Aviv, in Israele, ... Leggi su curiosauro (Di sabato 19 febbraio 2022) Presto negli Stati Uniti verrà inaugurata unache consentirà alledirsi mentre guidano. Sembra fantascienza, ma la startup israeliana Electreon Wireless sta collaborando con la Ford e la DTE per realizzare la nuova. Come rire l’elettrica mentre si è in moto… (Electreon Wireless) – curiosauro.itLachelein transito aUnacosì non poteva che nascere a, la Motor City, sede nel Novecento delle più famose aziendemobilistiche americane. L’opera rivoluzionaria si deve alla Electreon Wireless, una società con sede a Tel Aviv, in Israele, ...

