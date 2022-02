Da stasera su Retequattro in onda i film di 007 con Daniel Craig (Di sabato 19 febbraio 2022) I film dell’agente segreto più famoso del mondo, James Bond, vengono trasmessi in chiaro su Retequattro dallo scorso 25 settembre. Gli spettatori della tv generalista possono così rivivere l’intera epopea di 007, che negli anni ha visto protagonisti Sean Connery e Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, fino all’attuale Daniel Craig. Da sabato 19 febbraio, in prima serata, i titoli che vedono protagonista il fascinoso attore gallese (che ha vestito i panni della leggendaria spia, per l’ultima volta nella carriera, in No Time to Die) arrivano sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, con i blockbuster Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: mymovies.it L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Idell’agente segreto più famoso del mondo, James Bond, vengono trasmessi in chiaro sudallo scorso 25 settembre. Gli spettatori della tv generalista possono così rivivere l’intera epopea di 007, che negli anni ha visto protagonisti Sean Connery e Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, fino all’attuale. Da sabato 19 febbraio, in prima serata, i titoli che vedono protagonista il fascinoso attore gallese (che ha vestito i panni della leggendaria spia, per l’ultima volta nella carriera, in No Time to Die) arrivano sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, con i blockbuster Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: mymovies.it L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

