Covid, news. Rt ai livelli giugno, intensive sotto mille. Presto road map per riaperture (Di sabato 19 febbraio 2022) L'indice Rt scende a 0,77. Il sottosegretario Costa annuncia che il governo prepara una road map per il ritorno alla normalità. Si ragiona sull'abolizione del green pass, ma l'obbligo del vaccino per gli over 50 potrebbe essere prorogato a giugno. Il Cdm ha istituito un fondo da 15 milioni per le famiglie dei sanitari morti di Covid. Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta passeranno da lunedì dall'arancione al giallo. Negli Usa, Biden proroga oltre il primo marzo l'emergenza pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Ridai la patente? Gratis in bus Ma è dipeso dal Covid. Durante il lockdown si è guidato molto meno, soprattutto gli anziani. A Würzburg si sono convinti in media una ventina all'anno, ma l'amministrazione locale è meno ...

Sputnik riporta i turisti russi News correlate La situazione della concorrenza in Italia Sono passati 16 anni dalla Direttiva Bolkestein durante i quali si sono sovrapposti, in maniera confusionaria, provvedimenti... Covid, l'Rt ...

Covid, ultime news. Calano i ricoveri ordinari (-614) e nelle terapie intensive (-50) Sky Tg24 Sofferenza, illusioni, conquiste e speranze dal “primo” caso di Coronavirus a oggi In quel piccolo comune in provincia di Lodi, infatti, era stato identificato il “paziente zero”, un 38enne che per primo nel Paese aveva manifestato i sintomi del Covid-19. In realtà – si ...

Thompson Herah, Duplantis e Holloway super star di Birmingham Quattro campioni olimpici e cinque medaglie d’oro iridate saranno in gara nel Muller Indoor Grand Prix che torna a Birmingham dopo l’edizione del 2020 disputata a Glasgow e l’anno di pausa a causa del ...

