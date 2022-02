Covid: in Campania oltre 5mila positivi e sei decessi in 48 ore (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 5.053, in Campania, i neo positivi al Covid su 41.263 test esaminati. Continua il leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, del tasso di incidenza che ieri era pari al 12,97% e oggi scende al 12,24%. In calo anche il numero dei decessi: 6 nelle ultime 48 ore; 2 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 59 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri); calo anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1.017 (-21 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 5.053 (*) di cui: positivi all’antigenico: 3.904 positivi al molecolare: 1.149 (*) I dati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 5.053, in, i neoalsu 41.263 test esaminati. Continua il leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, del tasso di incidenza che ieri era pari al 12,97% e oggi scende al 12,24%. In calo anche il numero dei: 6 nelle ultime 48 ore; 2 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 59 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri); calo anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1.017 (-21 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 5.053 (*) di cui:all’antigenico: 3.904al molecolare: 1.149 (*) I dati ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (19 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - anteprima24 : ** Covid: in #Campania oltre 5mila #Positivi e sei #Decessi in 48 ore ** - neifatti : Covid in Campania, 5.053 nuovi positivi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (19 febbraio 2022) Ecco l’aggiorname… -