Conte piange ma è un grandissimo allenatore: il Tottenham vince 3-2 al 95esimo in casa del City (Di sabato 19 febbraio 2022) È la grande serata di Andonio. Che torna alla grandissima sul palcoscenico della Premier League e lo fa al termine di una settimana convulsa in cui il Tottenham non ha gradito la sua intervista (lamentosa) a Sky. Conte ha risposto sul campo. Aveva detto che il Tottenham si era indebolito, poi ha schierato dal primo minuto Bentancur e Kulusevski e ha vinto 3-2 in casa dell'imbattibile Manchester City di Guardiol. Gol di Kulusevski (per lui anche un assist) dopo quattro minuti. Pareggio di Gundogan, di nuovo in vantaggio con Kane, nel recupero pareggio di Mahrez su rigore e al 95esimo il gol partita. Conte è un lamentoso, non c'è dubbio, è un chiagnazzaro. Ma è un grandissimo allenatore.

