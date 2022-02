Chi è Cristian Volpato, l’allievo di Totti in gol per la Roma (Di sabato 19 febbraio 2022) Un 2003 prova a trascinare la Roma. Si chiama Cristian Volpato, è la stella della Primavera di Alberto De Rossi e ha segnato il gol dell’1-2 di Roma-Hellas Verona. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il talento giallorosso si è fiondato su un pallone vagante in area e col destro ha battuto Montipò grazie anche ad una piccola deviazione di Gunter. Ma è un gol che ha un piccolo significato: Volpato è il primo giocatore della Ct10Management, l’agenzia di Francesco Totti, a segnare in prima squadra. Sette gol in diciotto presenze in primavera, conditi da quattro assist. Giocate di classe e qualità per il 18enne di Camperdown. Sotto gli occhi di Francesco Totti presente allo stadio, Mourinho trova una nuova risorsa per il reparto offensivo. Convocato a Cagliari e fresco ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Un 2003 prova a trascinare la. Si chiama, è la stella della Primavera di Alberto De Rossi e ha segnato il gol dell’1-2 di-Hellas Verona. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il talento giallorosso si è fiondato su un pallone vagante in area e col destro ha battuto Montipò grazie anche ad una piccola deviazione di Gunter. Ma è un gol che ha un piccolo significato:è il primo giocatore della Ct10Management, l’agenzia di Francesco, a segnare in prima squadra. Sette gol in diciotto presenze in primavera, conditi da quattro assist. Giocate di classe e qualità per il 18enne di Camperdown. Sotto gli occhi di Francescopresente allo stadio, Mourinho trova una nuova risorsa per il reparto offensivo. Convocato a Cagliari e fresco ...

