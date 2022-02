Chi è Alessandro Vicinanza di UeD: età, lavoro, origini del cavaliere di Ida Platano (Di sabato 19 febbraio 2022) Uomini e Donne, nuovo corteggiatore per Ida Platano. Il dating show di Maria De Filippi si presenta l’occasione giusta per fare nascere sempre nuove conoscenze, nella speranza che possano poi rivelarsi anche delle possibili love story. È quello che i fan di Ida si augurano con tutto il proprio cuore. I presupposti non sembrano mancare. Ecco chi proverà a fare breccia nel cuore della bella Platano. Iniziamo dal nome. La new entry di UeD si chiama Alessandro Vicinanza ed è originario di Salerno. Classe 1983, Alessandro già vanta su Instagram un seguito di follower che parla da solo. Quasi 3.000 follower per l’apassionato di cani, buon cibo e di mare. Ma nella vita di Alessandro esiste anche un altro tenero amore, il primo e indiscutibile, quello per la nipotina. Prossimo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Uomini e Donne, nuovo corteggiatore per Ida. Il dating show di Maria De Filippi si presenta l’occasione giusta per fare nascere sempre nuove conoscenze, nella speranza che possano poi rivelarsi anche delle possibili love story. È quello che i fan di Ida si augurano con tutto il proprio cuore. I presupposti non sembrano mancare. Ecco chi proverà a fare breccia nel cuore della bella. Iniziamo dal nome. La new entry di UeD si chiamaed è originario di Salerno. Classe 1983,già vanta su Instagram un seguito di follower che parla da solo. Quasi 3.000 follower per l’apassionato di cani, buon cibo e di mare. Ma nella vita diesiste anche un altro tenero amore, il primo e indiscutibile, quello per la nipotina. Prossimo a ...

