Berlusconi lancia la sua università, in cattedra anche una sessuologa (Di sabato 19 febbraio 2022) Silvio Berlusconi lancia ufficialmente la sua università. O, meglio, l’università di Forza Italia, anche se la differenza non è chiaro quale sia. C’è già il nome, Universitas Libertatis, traduzione latina della vecchia università della libertà a lungo cullata ma fino ad oggi mai concretizzata. C’è anche il sito, anche se è ancora non disponibile. E c’è anche la prima docente a contratto, che, secondo quanto rivelato da Filippo Ceccarelli de “la Repubblica”, sarà la sessuologa Sara Negrosini. La sua materia? “Il linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica”. Svanito il sogno Quirinale, di colpo sembra di essere tornati indietro di decenni al Berlusconi di Publitalia, la concessionaria di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Silvioufficialmente la sua. O, meglio, l’di Forza Italia,se la differenza non è chiaro quale sia. C’è già il nome, Universitas Libertatis, traduzione latina della vecchiadella libertà a lungo cullata ma fino ad oggi mai concretizzata. C’èil sito,se è ancora non disponibile. E c’èla prima docente a contratto, che, secondo quanto rivelato da Filippo Ceccarelli de “la Repubblica”, sarà laSara Negrosini. La sua materia? “Il linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica”. Svanito il sogno Quirinale, di colpo sembra di essere tornati indietro di decenni aldi Publitalia, la concessionaria di ...

Advertising

repubblica : Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa [di Lorenzo De Cicco] - Marco32711897 : Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa - fabiopetrocelli : Considerando il personaggio, lo stesso che si era messo in testa di fare il #presidenterepubblica, ci si poteva asp… - Miti_Vigliero : Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa L’ateneo azzurro in accordo con la Nic… - EmilioBerettaF1 : Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi lancia Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa Il nome c'è: Universitas Libertatis. Il sito pure, con la scritta "available soon". L'accordo con l'ateneo telematico Niccolò Cusano è quasi fatto. Manca solo il lancio ufficiale. Silvio Berlusconi sale in cattedra. Il vecchio pallino dell'Università delle libertà, coltivato dal 2007 con tanto di ingaggio (annunciato all'epoca) di un certo professor Putin, è pronto a diventare realtà. ...

La ragazza del Righi e la mia discussione su Facebook sulle pance scoperte ...un maschio non sarebbe successo' La mia ormai ex 'amica' di Facebook è naturalmente scesa lancia in ... Sembra di rivivere la stagione di Berlusconi, quando l'indagato per gravissimi reati incolpava i ...

Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa La Repubblica Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università: tra i docenti anche una sessuologa Silvio Berlusconi lancia l’università di Forza Italia: un progetto annunciato da tempo e che vedrà tra i docenti anche una sessuologa. Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, il Cavaliere ...

Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università. In cattedra la sessuologa Ora viene affittata per i convegni. Ospita i ritiri del Monza. Non sarà un campus: troppo costoso. Ma accoglierà l’apertura dell’anno accademico, le lezioni di Berlusconi. Il resto si svolgerà via web ...

Il nome c'è: Universitas Libertatis. Il sito pure, con la scritta "available soon". L'accordo con l'ateneo telematico Niccolò Cusano è quasi fatto. Manca solo il lancio ufficiale. Silviosale in cattedra. Il vecchio pallino dell'Università delle libertà, coltivato dal 2007 con tanto di ingaggio (annunciato all'epoca) di un certo professor Putin, è pronto a diventare realtà. ......un maschio non sarebbe successo' La mia ormai ex 'amica' di Facebook è naturalmente scesain ... Sembra di rivivere la stagione di, quando l'indagato per gravissimi reati incolpava i ...Silvio Berlusconi lancia l’università di Forza Italia: un progetto annunciato da tempo e che vedrà tra i docenti anche una sessuologa. Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, il Cavaliere ...Ora viene affittata per i convegni. Ospita i ritiri del Monza. Non sarà un campus: troppo costoso. Ma accoglierà l’apertura dell’anno accademico, le lezioni di Berlusconi. Il resto si svolgerà via web ...