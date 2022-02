Adm - Gdf, +200% sanzioni al traforo Gran San Bernardo nel 2021 (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante la diminuzione dei volumi di traffico per l'emergenza sanitaria, nel 2021 sono aumentati i controlli al confine italo - svizzero svolti dai funzionari Adm della Sezione operativa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante la diminuzione dei volumi di traffico per l'emergenza sanitaria, nelsono aumentati i controlli al confine italo - svizzero svolti dai funzionari Adm della Sezione operativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Adm Gdf Adm - Gdf, +200% sanzioni al traforo Gran San Bernardo nel 2021 Nonostante la diminuzione dei volumi di traffico per l'emergenza sanitaria, nel 2021 sono aumentati i controlli al confine italo - svizzero svolti dai funzionari Adm della Sezione operativa territoriale del traforo Gran San Bernardo con i militari della Guardia di finanza. Le sanzioni si sono incrementate di oltre il 200% rispetto al periodo pre - pandemia. ...

Gdf Sassari: nuovo arresto per traffico di droga ... i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, unitamente ai funzionari dell'ADM, hanno tratto in arresto una donna di nazionalità nigeriana appena sbarcata dal volo proveniente da ...

Turchia: 13 sospetti membri dell’Isis, arrestati al porto di Pozzallo la GdF e l’ADM sequestrano ad un italiano oltre 230 mila € in contanti 18 Febbraio 2022 Energia. ENI: in 2021 utile netto ADJ a 4,7 mld, top da 2012; conferma proposta dividendo ...

