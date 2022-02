Addio Covid, liberi da metà marzo? Rasi: 'Via Green pass e obbligo vaccinale' (Di sabato 19 febbraio 2022) Addio Covid, liberi da metà marzo . È quanto afferma Guido Rasi , già direttore di Ema, in una intervista al Giornale: 'I tempi sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti. Il decremento dei ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022)da. È quanto afferma Guido, già direttore di Ema, in una intervista al Giornale: 'I tempi sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti. Il decremento dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Bianchi colleziona un altro flop: addio piano “scuole sentinella” per monitorare il Covid in classe. In gennaio han… - tempoweb : 'Via le restrizioni #Covid a breve'. #Draghi è ottimista, ma passa la palla agli scienziati #cts #statodiemergenza… - fuoridallabolla : RT @GoodMorningIT: Il briefing del #19febbraio: Per #Biden la #Russia ha deciso di invadere l’#Ucraina | 8 miliardi per rincari #bollette… - GoodMorningIT : Il briefing del #19febbraio: Per #Biden la #Russia ha deciso di invadere l’#Ucraina | 8 miliardi per rincari… - AlfioSerafico : RT @byoblu: La #Svizzera ha deciso di eliminare quasi tutte le restrizioni anti-Covid. #Israele: addio al #GreenPass. Crisi di Governo?Ques… -