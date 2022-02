Ufficiale | Austin rinnova fino al 2026

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La Formula 1 continuerà ad avere un doppio appuntamento negli Stati Uniti d’America, almeno per qualche altro anno. A pochi mesi da quello che sarà uno storico primo GP di Miami infatti, i vertici del Circus hanno comunicato ufficialmente di aver trovato l’accordo con il circuito del COTA per un’estensione del contratto tra la pista texana e la F1alla stagione. Altre cinque annate – come minimo – nelle quali i piloti e i team dovranno affrontare gli spettacolari saliscendi del Circuito delle Americhe. L’impianto negli ultimi anni era stato anche al centro di alcune critiche per una scarsa manutenzione dell’asfalto, che aveva portato alla formazione di numerosi avvallamenti, ma la sua presenza in calendario è fondamentale per continuare ad incrementare la popolarità della F1 presso il pubblico americano. La prima volta di ...