Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi | divorato da un incendio Salvate 278 persone di varie nazionalità | 11 i dispersi

Advertising

italiaserait : Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi, divorato da un incendio. Salvate 277 persone di varie nazionalità,… - Ultron65 : RT @tempoweb: Quei minuti di terrore a bordo del traghetto Euroferry: le fiamme divorano tutto - tempoweb : Quei minuti di terrore a bordo del traghetto Euroferry: le fiamme divorano tutto - zazoomblog : Incendio sul traghetto per l’Italia: terrore per 287 persone a bordo - #Incendio #traghetto #l’Italia: - nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Terrore a bordo del traghetto Grecia-Italia: nave divorata dalle fiamme dopo l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore bordo

La Sicilia

'Proseguono le attività di soccorso al traghetto Olimpia sotto il coordinamento delle Autorità greche. Dopo l'evacuazione di questa mattina, sono state individuate altre 5 persone a, in corso di recupero da parte dei rimorchiatori rimasti in zona per estinguere l'incendio', fanno sapere la Guardia costiera italiana. Tra i dispersi nell'incidente vi sono cittadini bulgari, ...Dei 290 a- 239 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio - quasi tutti sono stati tratti in ..., panico, per quei maledetti, lunghissimi, minuti nei quali le fiamme hanno avvolto la nave ma ...E poi il fumo, nero e denso, il buio, le urla: “a bordo c’era il panico”. Sono state ore di terrore quelle vissute dai passeggeri e dai membri dell’equipaggio del traghetto Euroferry ...L’equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l’incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l”emergency response team’, hanno prontamente ...