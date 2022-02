Skicross, Simone Deromedis convince nel seeding run: 8° tempo, si sogna una magia alle Olimpiadi (Di venerdì 18 febbraio 2022) alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è andato in scena il seeding round dello Skicross maschile, disciplina dello sci freestyle. Sulla neve del Genting Snow Park P&X Stadium sono scesi 32 atleti, i quali sono scesi uno alla volta sul pendio asiatico: in base ai tempi realizzati si sono delineati gli accoppiamenti per il tabellone della fase a eliminazione diretta, che scatterà alle ore 07.00 odierne partendo dagli ottavi di finale. Il turno si è svolto regolarmente fino alla discesa del pettorale numero 18 (il francese Jean Frederic Chapuis), poi una folata di vento ha abbattuto la torretta di sinistra in prossimità della linea d’arrivo e si è rimasti fermi per una ventina di minuti. La torretta è stata sistemata, ma giusto per il tempo della discesa del tedesco Tobias Mueller. ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)Invernali di Pechino 2022 è andato in scena ilround dellomaschile, disciplina dello sci freestyle. Sulla neve del Genting Snow Park P&X Stadium sono scesi 32 atleti, i quali sono scesi uno alla volta sul pendio asiatico: in base ai tempi realizzati si sono delineati gli accoppiamenti per il tabellone della fase a eliminazione diretta, che scatteràore 07.00 odierne partendo dagli ottavi di finale. Il turno si è svolto regolarmente fino alla discesa del pettorale numero 18 (il francese Jean Frederic Chapuis), poi una folata di vento ha abbattuto la torretta di sinistra in prossimità della linea d’arrivo e si è rimasti fermi per una ventina di minuti. La torretta è stata sistemata, ma giusto per ildella discesa del tedesco Tobias Mueller. ...

Advertising

azzurridigloria : Simone #Deromedis sarà nella seconda heat degli ottavi di finale dello #skicross. Sfiderà #Midol (????), #Wallasch (… - PvtGunnerHeath : RT @azzurridigloria: Aggiornamento dallo #skicross. Si è concluso il seeding round e Simone #Deromedis chiude in 8a posizione, a 54/100 dal… - azzurridigloria : Aggiornamento dallo #skicross. Si è concluso il seeding round e Simone #Deromedis chiude in 8a posizione, a 54/100… - infoitsport : LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: buona prova di Simone Deromedis nella Seeding Run! Guida lo svizzero Fiva - DellaUomo : LUDD presente anche stasera. No, stanotte, anzi stamattina. Insomma ci sono. Con un occhio su e uno giù ma ci sono… -