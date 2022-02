Salerno, studenti in piazza contro l’alternanza – VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – C’è la richiesta di cambiare o abolire l’alternanza scuola lavoro al centro della manifestazione di protesta, ospitata questa mattina a piazza Portanova, a Salerno, promossa dal Fronte della Gioventù di Rifondazione Comunista e con la partecipazione di un centinaio di studenti provenienti per lo più dal collettivo studentesco di Cava dei Tirreni. A portare in piazza gli studenti la morte di due ragazzi avvenuta proprio durante lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro, ma non sono mancati riferimenti ad altre problematiche, come la decisione di riportare l’esame scritto all’esame di maturità, agli studenti che hanno dovuto seguire le lezioni per due anni a distanza. Analoghe iniziative si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è la richiesta di cambiare o abolirescuola lavoro al centro della manifestazione di protesta, ospitata questa mattina aPortanova, a, promossa dal Fronte della Gioventù di Rifondazione Comunista e con la partecipazione di un centinaio diprovenienti per lo più dal collettivo studentesco di Cava dei Tirreni. A portare inglila morte di due ragazzi avvenuta proprio durante lo svolgimento delscuola lavoro, ma non sono mancati riferimenti ad altre problematiche, come la decisione di riportare l’esame scritto all’esame di maturità, agliche hanno dovuto seguire le lezioni per due anni a distanza. Analoghe iniziative si ...

