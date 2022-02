Roma, emergenza col Verona: quattro giocatori positivi al Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma - José Mourinho in emergenza per la gara contro il Verona. Oltre alla doccia gelata del rischio forfait di Zaniolo per un problema al quadricipite, adesso sono emersi quattro casi di positività ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022)- José Mourinho inper la gara contro il. Oltre alla doccia gelata del rischio forfait di Zaniolo per un problema al quadricipite, adesso sono emersicasi dità ...

Advertising

sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - Gazzetta_it : Roma, è emergenza: Zaniolo infortunato e due casi Covid - sportface2016 : #Mancini squalificato, #Zaniolo in dubbio, due giocatori positivi al #COVID19: emergenza #Roma alla vigilia del mat… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Roma in emergenza, 4 calciatori positivi al Covid-19: Roma… - sportal_it : Emergenza Roma, Mourinho preoccupato: 'Così ogni squadra va in difficoltà' -