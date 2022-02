Pnrr | Draghi | ' puntare su attuazione | enti sono molti'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sul"man mano che andiamo avanti sempre di più prenderanno importanza i provvedimdidel programma e quindi i bandi. C'è un considerevole numero di aggiudicazioni degli appalti nelle infrastrutture chenettamente superiori al passato. In sostanza, il numero massimo di aggiudicazioni negli ultimi 20 anni. E lo stesso vale sui trasporti. Nei prossimi mesi bisogna concentrare l'attenzione sugliattuatori -Regioni, comuni,territoriali- perchétanti. Cipoi alcuni provvedimdi riforma che vanno assolutamente approvati". Lo ha detto il premier Mariointervenendo in conferenza stampa.

... facendo il punto sullo stato di attuazione del piano regionale di ripresa e resilienza, a dieci mesi esatti dalla sua presentazione al presidente del Consiglio dei Ministri. 'IlUmbria - ...Così il premier Mario, in conferenza stampa, dopo il varo del decreto bollette e dopo le ... "Tutto ciò che è necessario per arrivare all'approvazione dei provvedimenti del- dice - il ...Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa sull'incontro con Vladimir ... Deleghe fisco, concorrenza e appalti da fare ora La road map del Pnrr nei prossimi mesi vede "tre deleghe: fiscale, ...VENEZIA - Sepolta da due anni di emergenza Covid, superata dai cambi di Governo, messa all'angolo dall'urgenza del Pnrr, l'Autonomia differenziata ... Siamo in attesa. Draghi batta un colpo». Veneto, ...