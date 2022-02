Pechino 2022: tra poche ore l’Italia Team in gara, per una notte di medaglie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Pechino – 16 le medaglie vinte sino ad ora dall’Italia Team alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ne mancano 4 per eguagliare quelle vinte a Lillehammer nel 1994, unica edizione più premiata. Tantissime le gare svolte e tantissimi gli atleti italiani già tornati in Italia, come quelli che ancora sono in gara in Cina. Nella giornata di oggi, si sono svolte le gare di freestyle, biathlon e pattinaggio di figura. Gli azzurri hanno dato il meglio. Nelle prossime ore le altre in calendario. Sarà un intenso sabato, già da questa notte alle 2 gli atleti italiani scenderanno in sfida nel bob, sci alpino, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità. Di seguito le sintesi delle gare del 18 febbraio (coni.it) Freestyle: Al Genting Snow Park P&X Stadium il 21enne Simone ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022)– 16 levinte sino ad ora dalalle Olimpiadi Invernali di. Ne mancano 4 per eguagliare quelle vinte a Lillehammer nel 1994, unica edizione più premiata. Tantissime le gare svolte e tantissimi gli atleti italiani già tornati in Italia, come quelli che ancora sono inin Cina. Nella giornata di oggi, si sono svolte le gare di freestyle, biathlon e pattinaggio di figura. Gli azzurri hanno dato il meglio. Nelle prossime ore le altre in calendario. Sarà un intenso sabato, già da questaalle 2 gli atleti italiani scenderanno in sfida nel bob, sci alpino, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità. Di seguito le sintesi delle gare del 18 febbraio (coni.it) Freestyle: Al Genting Snow Park P&X Stadium il 21enne Simone ...

