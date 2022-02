LIVE Speed skating, 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince l’olandese Krol, Canada e Norvegia sul podio (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 10.43 Finisce dunque così la gara dei 1000 metri di pattinaggio di velocità. Grazie per averla seguita con la DIRETTA LIVE di OA Sport, da noi l’augurio di una buona giornata. 10.41 NON CE LA FA! Il canadese Dubreuil termina in 1:08.32, secondo. vince l’oro l’olandese Krol, bronzo al norvegese Lorentzen. Quindicesimo l’azzurro David Bosa. 10.39 SI FERMA VERBIJ! Incredibile l’olandese che accusa un cedimento e abbandona la gara mentre il canadese Dubreuil sui tempi di Krol. 10.36 Il cinese Ning e l’olandese Otterspeer viaggiano su ottimi ritmi fino agli 800 metri, poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 10.43 Finisce dunque così la gara deidi pattinaggio di velocità. Grazie per averla seguita con ladi OA Sport, da noi l’augurio di una buona giornata. 10.41 NON CE LA FA! Il canadese Dubreuil termina in 1:08.32, secondo.l’oro, bronzo al norvegese Lorentzen. Quindicesimo l’azzurro David Bosa. 10.39 SI FERMA VERBIJ! Incredibileche accusa un cedimento e abbandona la gara mentre il canadese Dubreuil sui tempi di. 10.36 Il cinese Ning eOtterspeer viaggiano su ottimi ritmi fino agli 800, poi ...

