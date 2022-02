“Le istituzioni cambiano e Amato incarna le esigenze di questi tempi”. Parla il prof. Clementi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Inusuale, per qualcuno inedita. Per altri ancora il segno di un'invasione di campo, di una torsione istituzionale a cui fare molta attenzione. La conferenza stampa con cui Giuliano Amato ha spiegato le ragioni della Corte costituzionale sui quesiti referendari ha aperto uno squarcio nell’opinione pubblica, suscitando reazioni contrapposte. “C’è un problema di comprensione dello spirito del tempo”: Francesco Clementi, professore di diritto pubblico all’Università di Perugia, parte da qui, dalla scarsa capacità di molti osservatori nel leggere le trasformazioni all’interno della società, che finisce così per provocare tanto clamore. “Non ci siamo accorti che le istituzioni sono cambiate e stanno cambiando. Di recente la Corte ha anche prodotto dei podcast sulle sentenze più importanti. È molto evoluta nell'ambito di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Inusuale, per qualcuno inedita. Per altri ancora il segno di un'invasione di campo, di una torsione istituzionale a cui fare molta attenzione. La conferenza stampa con cui Giulianoha spiegato le ragioni della Corte costituzionale sui quesiti referendari ha aperto uno squarcio nell’opinione pubblica, suscitando reazioni contrapposte. “C’è un problema di comprensione dello spirito del tempo”: Francescoessore di diritto pubblico all’Università di Perugia, parte da qui, dalla scarsa capacità di molti osservatori nel leggere le trasformazioni all’interno della società, che finisce così per provocare tanto clamore. “Non ci siamo accorti che lesono cambiate e stanno cambiando. Di recente la Corte ha anche prodotto dei podcast sulle sentenze più importanti. È molto evoluta nell'ambito di ...

