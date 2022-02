Justine Braisaz-Bouchet | qui est Julien Bouchet | le mari de la championne olympique ?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Elle vivait des JO compliqués jusqu’à ce vendredi 18 février.est devenuede la mass start de biathlon devant les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland. Grâce à ce titre, elle apporte une quatorzième médaille à la délégation française, la septième rien que pour le biathlon tricolore. En remportant l’or,succède à Florence Baverel-Robert, dernière françaisede biathlon en sprint en 2006 à Turin. Une belle consécration pour cette athlète de 25 ans, présente sur le circuit professionnel depuis 2014. Elle comptait jusqu’à présent 36 podiums en Coupe du monde de biathlon. Médaillée de ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Justine Braisaz si consacra nella Mass Start segnata dal vento, Wierer solo ventiduesima #beijing2022 #biathlon #18Febbraio… - neveitalia : Justine Braisaz si consacra nella Mass Start segnata dal vento, Wierer solo ventiduesima #beijing2022 #biathlon… - NavMatteo : La francese Justine Braisaz-Bouchet vince una mass start di #biathlon caratterizzata da tantissimi errori. Argento… - ge_aldrig_upp : Justine Braisaz-Bouchet ???? chiude nel segno della Francia l'Olimpiade del biathlon femminile #beijing2022… -

- Bouchet ha vinto la medaglia d'oro nella mass start femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sull'anello di Zhangjiakou, in una gara funestata dal vento e dalle condizioni ...... la Norvegia domina Solamente ventiduesima invece Dorothea Wierer nella 12,5 km mass start femminile di biathlon vinta dalla francese- Bouchet davanti alle norvegesi Tiri Eckhoff e ...la francese Justine Braisaz-Boucher (che dal canto ha limitato a 4 i bersagli mancati). Quest’ultima ha preceduto di 15 secondi la norvegese Tiril Eckhoff (all’ottava medaglia olimpica in carriera) e ...Quinta medaglia al femminile (ed è record nella stessa edizione) anche per la connazionale Marte Roeiseland, questa volta “solo” bronzo alle spalle della francese Justine Braisaz-Bouchet e della ...