Il sindaco di New York contro Eminem per il gesto al Super Bowl (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono parole pesanti, quelle del sindaco di New York contro Eminem all'indomani di quel gesto portato in scena durante l'halftime show del Super Bowl. Rudy Giuliani ha detto la sua in un'intervista rilasciata per 77ABC, la radio della Grande Mela. Eminem si inginocchia al Super Bowl Durante l'halftime show del Super Bowl, ricordiamo, Eminem si era inginocchiato dopo aver cantato la sua Lose Yourself insieme a Dr. Dre. Un gesto, quello del rapper, che omaggiava il coraggio di Colin Kaepernick che dal 2016 si è rifiutato di alzarsi in piedi per l'inno The Star Spangled Banner scegliendo di inginocchiarsi contro ogni forma di ...

