“Il Napoli è stato bravo con il Barça | ma ora ha un problema” | lo dice l’allenatore

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Colomba, allenatore. Di seguito quanto evidenziato: "Il Napoli ha saputo interpretare i momenti della partita. Si può essere spavaldi, manovrieri e offensivi ma quando manca poco e c'è da difendere un risultato vale la pena chiudersi e difendere un pareggio che è una bella cosa. Anche in passato il Napoli ha sfidato le spagnole, mi sembra sia la prima volta che fa un pareggio in Spagna. Il Napoli è stato bravo a capire le percussioni avversarie. Napoli Spalletti (Getty Images) Napoli-Barcellona di 2 anni fa? "La vidi, bella partita. Sono rimasto un grande estimatore del Napoli e lo sono anche quest'anno. L'unico problema del ...

