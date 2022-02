Il giallo delle due gemelline morte: non si trovano i corpi (Di venerdì 18 febbraio 2022) La gravidanza stava andando bene ma poi a causa di un parto gemellare prematuro, una donna di 34 anni di Torre del Greco ha partorito una bambina morta e una viva, ma solo per un'ora. A questa tragedia se ne aggiunge un'altra: i... Leggi su today (Di venerdì 18 febbraio 2022) La gravidanza stava andando bene ma poi a causa di un parto gemellare prematuro, una donna di 34 anni di Torre del Greco ha partorito una bambina morta e una viva, ma solo per un'ora. A questa tragedia se ne aggiunge un'altra: i...

Advertising

_alpacaparka_ : Prendiamoci comunque un minuto di tempo per apprezzare Hobi che ha cancellato di giallo il suo sfondo delle chat - corrierefirenze : #Firenze, da San Leonardo a Forte Belvedere la città si colora del giallo delle mimose in fiore - gerri232 : RT @GiovannaDiTroia: ??La luce delle stelle mi fa stare bene Il sole giallo caldo mi fa stare bene Come il volo di una rondine che va dove v… - nekonyainuwan : RT @Elena82741896: tiene in mano un ombrello giallo, simbolo delle proteste a Hong Kong. E i cingolati, al posto della testa semovente da c… - anomomisimalya : aveva fatto le frittelline. Aspettavamo con ansia che iniziasse la signora in giallo e poi a tavola. La maggior par… -