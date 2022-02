I Santi di Venerdì 18 Febbraio 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Beato GIOVANNI DA FIESOLE (BEATO ANGELICO) Sacerdoe domenicano Vicchio di Mugello, Firenze, 1387 – Roma, 18 Febbraio 1455Il beato domenicano Giovanni di Fiesole è meglio conosciuto come Beato Angelico. Nato alla fine del Trecento a Vicchio di Mugello, fu battezzato con il nome di Guido. Assieme al fratello Benedetto, poi, entrò nel convento domenicano di Fiesole. Preghiera, meditazione e studio erano la base per la sua predicazione attraverso l’arte: dipinse a Firenze, in tutta la Toscana, a San Pietro e nei palazzi vaticani per Eugenio IV e Niccolò V. Morì a Roma nel 1455 nel convento di Santa Maria …www.Santiebeati.it/dettaglio/41575 Sant’ ANGILBERTO DI CENTULA Abate di Saint-Riquier 750 – Saint-Riquier, Francia, 18 Febbraio 814www.Santiebeati.it/dettaglio/41490 Santa COSTANZA DI VERCELLI ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Beato GIOVANNI DA FIESOLE (BEATO ANGELICO) Sacerdoe domenicano Vicchio di Mugello, Firenze, 1387 – Roma, 181455Il beato domenicano Giovanni di Fiesole è meglio conosciuto come Beato Angelico. Nato alla fine del Trecento a Vicchio di Mugello, fu battezzato con il nome di Guido. Assieme al fratello Benedetto, poi, entrò nel convento domenicano di Fiesole. Preghiera, meditazione e studio erano la base per la sua predicazione attraverso l’arte: dipinse a Firenze, in tutta la Toscana, a San Pietro e nei palazzi vaticani per Eugenio IV e Niccolò V. Morì a Roma nel 1455 nel convento di Santa Maria …www.ebeati.it/dettaglio/41575 Sant’ ANGILBERTO DI CENTULA Abate di Saint-Riquier 750 – Saint-Riquier, Francia, 18814www.ebeati.it/dettaglio/41490 Santa COSTANZA DI VERCELLI ...

