Governo: Calenda, 'da Salvini sì in Cdm e poi vota contro, neanche condominio si governa così' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "I ministri votano i provvedimenti in Cdm perchè hanno paura di Draghi, poi vanno in Parlamento e votano contro quel provvedimento come fa Salvini. Da una parte ci sono Mattarella e Draghi e dall'altra i ragazzini che giocano e Salvini è l'esempio della leadership di un ragazzino che gioca dove c'è un tentennamento continuo su ogni cosa. così non si governa un paese, manco un condominio". così Carlo Calenda a Coffee Break su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "I ministrino i provvedimenti in Cdm perchè hanno paura di Draghi, poi vanno in Parlamento enoquel provvedimento come fa. Da una parte ci sono Mattarella e Draghi e dall'altra i ragazzini che giocano eè l'esempio della leadership di un ragazzino che gioca dove c'è un tentennamento continuo su ogni cosa.non siun paese, manco un".Carloa Coffee Break su La7.

