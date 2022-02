GF Vip | nella notte Sophie e Alessandro litigano di nuovo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Casa del Grande Fratello Vip 6, quando erano entrambi a letto, è scoppiata l’ennesima lite traCodegoni eBasciano. L’ex protagonista di Uomini e Donne sembra proprio non riuscire ad accettare il provvedimento che gli autori hanno preso nei suoi confronti, mettendolo in nomination per l’atteggiamento aggressivo e fuori luogo avuto con Alex Belli, cui stava per lanciare addosso un peso di quelli che utilizza per fare sport. Basciano, infatti, dà la colpa a, che secondo lui lo avrebbe provocato. Lo ha fatto nuovamente anche sta, col risultato che i due hanno continuato a litigare fino a tarda, tra le proteste degli altri che volevano dormire. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, ...