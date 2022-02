GF Vip | duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié | “Non devi più …” e l’attrice al veleno risponde …

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano le polemiche e le tensioni. Infatti proprio nella giornata di ieri è successo un qualcosa che ha lasciato senza parole i telespettatori. Protagoniste della discussione in questione le Principesse Lulù e, Sophie Codegoni e. Ma, per quale motivo è nata la discussione? Facciamo un po’ di chiarezza. Discussione nella casa del GF Vip Questa sesta edizione del GF Vip si è resa protagonista di varie discussioni e polemiche. Nonostante lo stesso conduttore Alfonso Signorini abbia chiesto ai concorrenti di limitare le discussioni e provare ad andare d’accordo ecco che in realtà non manca occasione per dare vita a polemiche di vario tipo. Proprio nella giornata di ieri la piccola delle principesse ovvero Lulùha ...

Chiaramente, il ruolo in giuria al talent si confermerebbe per il notosolo se la produzione ... LDA, è finito in preda ad unsfogo in confidenza con Rudy Zerbi, lamentando di avere paura del ......come concorrente ha vissuto momenti davvero indimenticabili. Ma adesso che è fuori vuole continuare a vedere Lulù: " speriamo per un po' in vacanza, al mare " fa sapere. Katia e Soleil...L'annuncio era stato chiaro, Alessandro Basciano sarebbe stato punito dal Grande Fratello e il motivo è stato spiegato in modo chiaro nel corso della puntata del GF Vip del 17 febbraio ... di scatti d ...A seguito di quanto accaduto oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6, per Alessandro Basciano è arrivato ... Volpe hanno commentato quanto accaduto. E sono state molte dure nei confronti ...