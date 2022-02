“Era un’anima benedetta”: manifesti funebri glorificano il boss Raffaele Cutolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come racconta il Corriere del Mezzogiorno sono stati affissi manifesti funebri ad Ottaviano in occasione del primo anniversario della morte di Raffaele Cutolo, fondatore e capo indiscusso della Nuova camorra organizzata, scomparso il 17 febbraio del 2021. “In suffragio dell’anima benedetta di Raffaele Cutolo detto ‘e Monache” recitavano i manifesti, che ricordavano anche il nomignolo con cui la famiglia era conosciuta in paese e dovuto alla fervente religiosità del padre Michele, conosciuto come «‘o Monaco» appunto. E ancora, sul manifesto: “I familiari lo ricordano con immenso amore”. “Noi invece ricorderemo Cutolo come un boss sanguinario di camorra e con immenso disprezzo. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come racconta il Corriere del Mezzogiorno sono stati affissiad Ottaviano in occasione del primo anniversario della morte di, fondatore e capo indiscusso della Nuova camorra organizzata, scomparso il 17 febbraio del 2021. “In suffragio dell’animadidetto ‘e Monache” recitavano i, che ricordavano anche il nomignolo con cui la famiglia era conosciuta in paese e dovuto alla fervente religiosità del padre Michele, conosciuto come «‘o Monaco» appunto. E ancora, sul manifesto: “I familiari lo ricordano con immenso amore”. “Noi invece ricorderemocome unsanguinario di camorra e con immenso disprezzo. ...

