Due volte in tre settimane L’Ue fa ancora causa alla Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In meno di trel’Unione europea ha presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) due cause contro la. La più recente è a difesa delle aziende tecnologiche europee: l’accusa a Pechino di aver impedito loro di tutelare i loro diritti sui brevetti “essenziali standard”, come quelli sulle tecnologie di rete mobile 3G, 4G e 5G. A fine gennaio la Commissione europea aveva deciso di presentare ricorso per le “politiche commerciali discriminatorie” contro la Lituania da parte della, intense come reazione al via libera di Vilnius all’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan nella capitale. Secondo le regole del commercio internazionale, i titolari di questi brevetti devono concederli in licenza ai produttori, per esempio di cellulari, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se il ...