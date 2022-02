Donna morente ossessionata con “Bambi” riceve una visita speciale da un cervo in carne ed ossa

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli animali possono essere di grande conforto per le persone nei momenti difficili. Non è una novità che quando si trovano ad affrontare la morte, molte persone non vogliano altro che la compagnia dei loro amati animali. Di recente, unaha ricevuto unamoltoda parte del suo animale preferito. Lisa McDonald e sua sorella si occupavano della madre malata, che stava facendo delle cure palliative. Stavano cercando tanti modi per rendere speciali i suoi ultimi giorni e si sono lasciate ispirare dalla vera ossessione di una vita della loro mamma, il classico Disney “”. “Ha statuette diovunque e dorme con una maglietta di questo cartone,” ha scritto Lisa in un post su Facebook nel gruppo The Kindness Pandemic. “Anche io e mia sorella e tutto ...