Davide Vecchi è il nuovo direttore de Il Tempo: lascia la guida dei Corrieri dell'Umbria, prende il posto di Franco Bechis (Di venerdì 18 febbraio 2022) Davide Vecchi è il nuovo direttore del quotidiano Il Tempo. prende il posto del direttore uscente Franco Bechis, che guiderà il nuovo quotidiano economico-finanziario che vedrà Maurizio Belpietro in veste di editore. Perugino, 47 anni, Vecchi ha iniziato a occuparsi di cronaca per Il Messaggero. Dopo alcune esperienze, nel 2004 passa all'agenzia Adknronos. Dal novembre del 2018 è alla guida del Gruppo Corriere (Corriere dell'Umbria, Corriere di Arezzo, Corriere di Siena, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e della Sabina), che ora lascerà per passare al quotidiano romano sempre di proprietà della famiglia Angelucci. Dal 2010 al 2018 ha scritto per ...

