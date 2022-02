Covid Italia, Ricciardi: “Via mascherine al chiuso dal 1 aprile? No, evitiamolo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal prossimo primo aprile, con la probabile fine dello stato di emergenza, toglieremo anche l’obbligo di mascherine al chiuso? “No. Questo è un argomento di discussione, è chiaro che poi sarà la politica che prenderà la decisione finale ma il nostro consiglio è di evitarlo”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Agorà’ su Raitre risponde alle domande sull’ipotesi di allentamento delle misure e fa riferimento al “paradosso della prevenzione”. “Otteniamo risultati positivi grazie alla vaccinazione e al green pass. La tendenza naturale e umana, ma ingiustificata dal punto di vista scientifico, è rimuovere gli elementi che ci hanno permesso di ottenere risultati. E’ come se guidiamo un’auto con la cintura di sicurezza e prudenza: non abbiamo incidenti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal prossimo primo, con la probabile fine dello stato di emergenza, toglieremo anche l’obbligo dial? “No. Questo è un argomento di discussione, è chiaro che poi sarà la politica che prenderà la decisione finale ma il nostro consiglio è di evitarlo”. Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Agorà’ su Raitre risponde alle domande sull’ipotesi di allentamento delle misure e fa riferimento al “paradosso della prevenzione”. “Otteniamo risultati positivi grazie alla vaccinazione e al green pass. La tendenza naturale e umana, ma ingiustificata dal punto di vista scientifico, è rimuovere gli elementi che ci hanno permesso di ottenere risultati. E’ come se guidiamo un’auto con la cintura di sicurezza e prudenza: non abbiamo incidenti, ...

