Covid, Draghi “Presto una roadmap per l'uscita dalle restrizioni” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio uscire al più Presto possibile, questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare le restrizioni il più Presto possibile. Non abbiamo una roadmap precisa, ma la faremo, è una questione di giorni, in modo tale da eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti, perchè darebbe certezza a questo mese che è ancora un pò incerto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.“La campagna di vaccinazione procede, quasi l'89% dei cittadini con più di 12 anni ha ricevuto due dosi e 36,6 milioni di italiani hanno ricevuto anche la terza dose”, ha sottolineato il premier, che riguardo alle restrizioni ha ribadito: “Le misure che sono state prese ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio uscire al piùpossibile, questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare leil piùpossibile. Non abbiamo unaprecisa, ma la faremo, è una questione di giorni, in modo tale da eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti, perchè darebbe certezza a questo mese che è ancora un pò incerto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.“La campagna di vaccinazione procede, quasi l'89% dei cittadini con più di 12 anni ha ricevuto due dosi e 36,6 milioni di italiani hanno ricevuto anche la terza dose”, ha sottolineato il premier, che riguardo alleha ribadito: “Le misure che sono state prese ...

Advertising

matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - GiovaQuez : Draghi: 'Io voglio eliminare le restrizioni il più presto possibile. Non abbiamo ancora una roadmap specifica, ma l… - SkyTG24 : Covid, Draghi: 'Difendere la scienza da pulsioni antiscientifiche' - mixc7 : RT @AnnalisaNocera1: Le sentenza del tribunale un penale di Pisa ewl 17 Feb.2022-Giud. LINA MANUALI- affronta tutte le violazioni del perio… - _fiorucci : RT @pbecchi: „La situazione sanitaria continua a migliorare“ così Draghi, poi cita un elenco di dati, ma omette di dire che oggi ci sono s… -