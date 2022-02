Caos al Governo, Mario Draghi convoca i capidelegazione di maggioranza per una strigliata che sa di ultimatum (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Governo esce a pezzi da una notte di urla, spintoni e Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera tanto che il premier Mario Draghi convoca i capidelegazione di maggioranza per una strigliata che sa di ultimatum: o mi garantite i voti o così il Governo non può andare avanti, ha detto in sostanza nella riunione a palazzo Chigi. Il Governo esce infatti ammaccato dopo aver incassato ben quattro sconfitte su altrettatnti emendamenti. Si tratta di provvedimenti di peso che vanno dall’Ilva alla sperimentazione sugli animali, fino all’aumento del tetto di contanti usabili e alle graduatorie per la scuola Qualcosa di più di un incidente soprattutto alla vigilia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilesce a pezzi da una notte di urla, spintoni enelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera tanto che il premierdiper unache sa di: o mi garantite i voti o così ilnon può andare avanti, ha detto in sostanza nella riunione a palazzo Chigi. Ilesce infatti ammaccato dopo aver incassato ben quattro sconfitte su altrettatnti emendamenti. Si tratta di provvedimenti di peso che vanno dall’Ilva alla sperimentazione sugli animali, fino all’aumento del tetto di contanti usabili e alle graduatorie per la scuola Qualcosa di più di un incidente soprattutto alla vigilia ...

