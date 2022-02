Calciomercato: offerta del Newcastle per Osimhen, la risposta del Napoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla Premier League arriva un’offerta importante per l’attaccante Calciomercato.com riferisce un retroscena di mercato che riguarda Victor Osimhen. A quanto pare il Newcastle avrebbe fatto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla Premier League arriva un’importante per l’attaccante.com riferisce un retroscena di mercato che riguarda Victor. A quanto pare ilavrebbe fatto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Inter l'ultima offerta per il rinnovo di Perisic - #Calciomercato #Inter #l'ultima - sportli26181512 : Calciomercato Inter, l'ultima offerta per il rinnovo di Perisic: Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport… - msg_emanuele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan – #Romagnoli, c’è l’offerta della #Lazio: le ultime / News #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Romagnoli, c’è l’offerta della #Lazio: le ultime / News #ACMilan #SempreMilan - calciomercatoit : ?? #Lazio - dalla ???? sicuri: niente #Inter ne altre opzioni in #SerieA per #LuizFelipe???Accordo raggiunto con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato offerta Calciomercato Inter, l'ultima offerta per il rinnovo di Perisic Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter avrebbe offerto 5 milioni a stagione a Ivan Perisic per rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri. Il croato si ...

Belotti: Napoli e Milan osservano, il Torino spera. Occhio al Toronto Intanto sono diversi i club che stanno valutando la situazione del Gallo e pensando all'offerta decisiva in vista di giugno: in Italia soprattutto Milan e Napoli , mentre dall'estero resta viva la ...

Calciomercato, offerta Chelsea ritirata | Contattata la Juventus: 70 milioni CalcioMercato.it Napoli si cerca ancora il dopo Insigne: spunta una pista clamorosa! Insigne e compagni esultano dopo il gol (Credit Foto Getty Images) Come sappiamo a giungo Lorenzo Insigne saluterà Napoli dato che, durante la sessione invernale del calciomercato, ha accettato ...

Calcio Catania, il Tribunale dà una proroga di sette giorni: forse c'è un compratore Forse – ed è la speranza di tutti i tifosi - c’è chi “pressa” per rilevare il titolo e in città si vocifera di due cordate pronte a fare un’offerta: una di imprenditori ... dei curatori fallimentari ...

Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter avrebbe offerto 5 milioni a stagione a Ivan Perisic per rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri. Il croato si ...Intanto sono diversi i club che stanno valutando la situazione del Gallo e pensando all'decisiva in vista di giugno: in Italia soprattutto Milan e Napoli , mentre dall'estero resta viva la ...Insigne e compagni esultano dopo il gol (Credit Foto Getty Images) Come sappiamo a giungo Lorenzo Insigne saluterà Napoli dato che, durante la sessione invernale del calciomercato, ha accettato ...Forse – ed è la speranza di tutti i tifosi - c’è chi “pressa” per rilevare il titolo e in città si vocifera di due cordate pronte a fare un’offerta: una di imprenditori ... dei curatori fallimentari ...