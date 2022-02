Batman: Arkham Asylum: disponibile da oggi in pre-order (Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista dell’arrivo di The Batman, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games annuncia oggi l’apertura dei pre-order della Comic Edition di Batman: Arkham Asylum realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini. Arkham Asylum, cosa contiene? Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata di Batman: Arkham Asylum, primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”, realizzati da Panini per l’occasione. Panini Comics “In queste storie strutturate in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista dell’arrivo di The, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games annuncial’apertura dei pre-della Comic Edition direalizzata per l’Italia in collaborazione con Panini., cosa contiene? Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata di, primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per”, realizzati da Panini per l’occasione. Panini Comics “In queste storie strutturate in ...

