“Vince Jessica Selassié”. GF Vip, da fuori la voce bomba: “Ecco perché sarà proprio lei” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’. In queste ore dall’esterno della Casa più spiata d’Italia è arrivata la sentenza definitiva sul vincitore del reality show di Alfonso Signorini. O per meglio dire la vincitrice perché è stato fatto il nome di Jessica Selassié. C’è davvero chi ne è convinto e pare che ormai possano esserci pochi dubbi: la principessa etiope è pronta ad esultare e a diventare colei che succede a Tommaso Zorzi, che ricordiamo ha vinto l’edizione numero 5 del programma battendo Stefania Orlando. Intanto, Jessica Selassié è ancora protagonista grazie alla sua storia-non storia con Barù. Parlando con Alessandro Basciano, Jessica gli ha confidato di aver notato un segnale da parte di lui: “Ha detto ‘se vuoi venire a darmi la buonanotte vieni, sono in camera’, poi mi ha detto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’. In queste ore dall’esterno della Casa più spiata d’Italia è arrivata la sentenza definitiva sul vincitore del reality show di Alfonso Signorini. O per meglio dire la vincitriceè stato fatto il nome di. C’è davvero chi ne è convinto e pare che ormai possano esserci pochi dubbi: la principessa etiope è pronta ad esultare e a diventare colei che succede a Tommaso Zorzi, che ricordiamo ha vinto l’edizione numero 5 del programma battendo Stefania Orlando. Intanto,è ancora protagonista grazie alla sua storia-non storia con Barù. Parlando con Alessandro Basciano,gli ha confidato di aver notato un segnale da parte di lui: “Ha detto ‘se vuoi venire a darmi la buonanotte vieni, sono in camera’, poi mi ha detto di ...

koe0712 : @nau_1390 Lo ha sempre detto che per lui vince Jessica, per questo evita sempre le posizioni e fa l'amicone. - bl4nknam3 : RT @J_Faith16: raga se non vince Jessica do fuoco alla casa #JERÙ - J_Faith16 : raga se non vince Jessica do fuoco alla casa #JERÙ - lullabiesvines : RT @Rosy0061: SE NON VINCE JESSICA VI GIURO FACCIO LA MATTA #jerù - panevinoeansia : RT @Rosy0061: SE NON VINCE JESSICA VI GIURO FACCIO LA MATTA #jerù -