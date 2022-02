Ucraina, è il turno della via diplomatica italiana: Putin attende Draghi a Mosca (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto positivamente all'invito del presidente russo Vladimir Putin a visitare Mosca "il prima possibile". Ad annunciarlo a Mosca il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha spiegato la posizione italiana in questa crisi che si trascina ormai da troppo tempo: "Una soluzione diplomatica significa evitare qualsiasi tipo di sanzioni: anche questa è una ragione della mia visita". Di Maio ha inoltre chiarito che "la posizione dell'Italia in merito alle sanzioni è nota a tutti", ha aggiunto. "La mia visita qui testimonia che c'è un'ottica per trovare una via diplomatica" ha sottolineato. "Le armi lascino lo spazio alla diplomazia: l'Italia è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo" ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha risposto positivamente all'invito del presidente russo Vladimira visitare"il prima possibile". Ad annunciarlo ail ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha spiegato la posizionein questa crisi che si trascina ormai da troppo tempo: "Una soluzionesignifica evitare qualsiasi tipo di sanzioni: anche questa è una ragionemia visita". Di Maio ha inoltre chiarito che "la posizione dell'Italia in merito alle sanzioni è nota a tutti", ha aggiunto. "La mia visita qui testimonia che c'è un'ottica per trovare una via" ha sottolineato. "Le armi lascino lo spazio alla diplomazia: l'Italia è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo" ha ...

