Roma, occupazioni abusive a San Basilio: sgomberati 2 appartamenti Ater

Ancora abusivi nelle case di Roma: questa volta la zona è San Basilio, dove gli agenti della polizia locale hanno eseguito delle operazioni di sgombero di due alloggi Ater. E' intervenuto il personale della Polizia di Roma Capitale dei Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) sotto la guida del Vice Comandante Dottor Stefano Napoli. L'azione è stata eseguita con il supporto della Polizia di Stato.

Abusivi a Roma: intervengono gli agenti di polizia locale

Gli abusivi sono tre: due uomini e una donna che in precedenza erano stati denunciati per occupazione abusiva da parte propio della polizia locale, durante dei controlli precedenti. Per l'immobile di via Fabriano, gli ...

