Redmi sgancia la bomba | ecco il Redmi K50 Gaming con data di uscita | prezzo e specifiche

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Per ora arriverà solo in Cina e sarà un vero e proprio portento per chi cerca ilanche in mobilità. Si chiamaK50ed è dotato di una scheda tecnica da primo della classe, pur mantenendo undi listino contenuto.K50il nuovo smartphone da gioco – 17022022 www.computermagazine.itLa speranza è l’ultima a morire, giusto? Allora speriamo, perché, almeno per il momento, delK50, in Europa, non c’è neanche l’ombra. Il nuovo dispositivo pensato per i videogiocatori incalliti, prodotto dai cinesi di, sarà disponibile nel solo mercato cinese. Ciò nonostante siamo qui per analizzare quello che ...