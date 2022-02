“Perché si sono lasciati”. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il retroscena dietro all’addio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Michelle Hunziker è tornata in televisione con Michelle Impossibile, lo show che debuttato mercoledì sera su Canale 5 e che ha tenuto incollati alla tv 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Un vero successo per la conduttrice, reduce dal divorzio del secondo marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi. Seguitissimo il momento della reunion con Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice e papà di Aurora Ramazzotti, che ha assistito allo show da casa pubblicando anche una bellissima storia su Instagram: una foto dell’abbraccio dei genitori e la frase “Che bello”, con tanto cuori rossi. Maria De Filippi ha introdotto l’incontro tra Michelle ed Eros. La conduttrice, immedesimandosi nel racconto delle storie dei protagonisti di C’è posta per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022)è tornata in televisione conImpossibile, lo show che debuttato mercoledì sera su Canale 5 e che ha tenuto incollati alla tv 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Un vero successo per la conduttrice, reduce dal divorzio del secondo marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi. Seguitissimo il momento della reunion con, ex marito della conduttrice e papà di Aurora, che ha assistito allo show da casa pubblicando anche una bellissima storia su Instagram: una foto dell’abbraccio dei genitori e la frase “Che bello”, con tanto cuori rossi. Maria De Filippi ha introdotto l’incontro traed. La conduttrice, immedesimandosi nel racconto delle storie dei protagonisti di C’è posta per ...

