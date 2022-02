Ordine su Kessie: "Non merita i soldi che chiede. Maldini ha ragione a dire che non è Rijkaard" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Franco Ordine non ha dubbi: nel suo editoriale per Milannews.it, il giornalista filo milanista ha parlato della situazione relativa a Franck Kessié. Ecco le sue parole: "Ai tifosi bisogna parlare... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Franconon ha dubbi: nel suo editoriale per Milannews.it, il giornalista filo milanista ha parlato della situazione relativa a Franck Kessié. Ecco le sue parole: "Ai tifosi bisogna parlare...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Ordine su #Kessie: 'Non merita i soldi che chiede. #Maldini ha ragione a dire che non è #Rijkaard' - MCalcioNews : Milan, Ordine: 'Fischi a Kessié un autogol ma come ha detto Maldini: 'Non è mica Rijkaard' - Michael19084 : @AdolfoCrotti Sconcerti: 'La juve proverà a vincerle tutte da qui a fine campionato!'?? F.Ordine show: 1-'Sriscione… - TrumanTerrence : @ScoutismoRN 3,7,10,13 non conosco; 5,11 conosco di nome, ma mai visti giocare; 2,6 più hype che sostanza; 4,14 car… - vchiara_ : I centrocampisti del Milan in ordine: Bennacer- Tonali, Kessie, Krunic, Calabria, Florenzi, Tatarusanu, Bakayoko -