Napoli, Zielinski: «Bellissimo segnare qui. Nella ripresa potevamo fare meglio» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Piotr Zielinski ha parlato dopo Barcellona-Napoli. RISULTATO – «Il risultato è buono ma potevamo fare meglio Nella ripresa. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perdere. A Napoli sarà una gara diversa secondo me». GOL – «Bellissima sensazione. È venuta anche la mia famiglia, con mio padre e mio fratello. Mio fratello è un grandissimo tifoso del Barcellona, bello segnare davanti a loro oggi». SEONDO TEMPO – «È stata un po’ colpa nostra, ci siamo abbassati troppo sia con l’Inter che questa sera. Dobbiamo tenere palla e proporre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piotr, centrocampista del, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Piotrha parlato dopo Barcellona-. RISULTATO – «Il risultato è buono ma. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perdere. Asarà una gara diversa secondo me». GOL – «Bellissima sensazione. È venuta anche la mia famiglia, con mio padre e mio fratello. Mio fratello è un grandissimo tifoso del Barcellona, bellodavanti a loro oggi». SEONDO TEMPO – «È stata un po’ colpa nostra, ci siamo abbassati troppo sia con l’Inter che questa sera. Dobbiamo tenere palla e proporre ...

Advertising

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - caterinabalivo : Dopo il gol di Zielinski (bellissimo), ho pensato che la vittoria sarebbe stata alla nostra portata, poi il pari su… - pisto_gol : Bar-Nap 1:1 Il Napoli porta via un punto d’oro al CampNou: segna per primo con Zielinski e controlla con autorità… - infoitsport : Barcellona-Napoli 1-1 in Europa League, Zielinski e Torres su rigore - infoitsport : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1, pagelle: Koulibaly è un muro, delude Insigne. Zielinski e Fabian Ruiz promossi -