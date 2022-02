Loggia Ungheria, Piercamillo Davigo a processo a Brescia: l’ex pm è accusato di rivelazione del segreto d’ufficio (Di giovedì 17 febbraio 2022) l’ex pm e consigliere del Csm Piercamillo Davigo andrà a processo. A stabilirlo è la gup del Tribunale di Brescia, che oggi, 17 febbraio, ha deciso per il rinvio a giudizio. Davigo è accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per il caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara in merito a una presunta Loggia Ungheria. La decisione della gup arriva nel giorno del trentennale dell’avvio della stagione di Mani Pulite, di cui Davigo è stato uno dei pm del pool in prima linea con Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo. Davigo va dunque a processo con l’accusa di aver fatto circolare i verbali dentro e fuori dal Consiglio Superiore della ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022)pm e consigliere del Csmandrà a. A stabilirlo è la gup del Tribunale di, che oggi, 17 febbraio, ha deciso per il rinvio a giudizio.didelper il caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara in merito a una presunta. La decisione della gup arriva nel giorno del trentennale dell’avvio della stagione di Mani Pulite, di cuiè stato uno dei pm del pool in prima linea con Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo.va dunque acon l’accusa di aver fatto circolare i verbali dentro e fuori dal Consiglio Superiore della ...

