LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier e Jakobsen favoriti, Cimolai e Gazzoli ci provano! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della 2a tappa Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza frazione della Volta ao Algarve 2022, corsa di cinque tappe che si sviluppa in Portogallo. E’ la tappa più lunga: si parte da Almodôvar per arrivare a Faro, 211 chilometri. Saranno pochi i metri di pianura in una frazione decisamente ondulata e ricca di insidie: due gran premi della montagna, entrambi di quarta categoria. Il Pisa Barro (2,1 km al 3,9%) e il Bengado (1,5 km al 4,8%). La seconda asperità si trova a poco meno di 30000 metri dalla conclusione. Dovrebbe esserci quindi arrivo in volata: Fabio Jakobsen ha già dimostrato la sua condizione di forma vincendo la prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della 2aBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza frazione dellaao, corsa di cinque tappe che si sviluppa in Portogallo. E’ lapiù lunga: si parte da Almodôvar per arrivare a Faro, 211 chilometri. Saranno pochi i metri di pianura in una frazione decisamente ondulata e ricca di insidie: due gran premi della montagna, entrambi di quarta categoria. Il Pisa Barro (2,1 km al 3,9%) e il Bengado (1,5 km al 4,8%). La seconda asperità si trova a poco meno di 30000 metri dalla conclusione. Dovrebbe esserci quindi arrivo in volata: Fabioha già dimostrato la sua condizione di forma vincendo la prima ...

