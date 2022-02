LIVE – Virtus Bologna-Brindisi 12-3 | quarti di finale Coppa Italia 2022 basket IN DIRETTA

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Latestuale diSegafredo-Happy Casa, valida per ididella Final Eight didi. Al via la competizione che assegna il secondo trofeo stagionale: ad affrontarsi, le formazioni che hanno concluso il girone di andata rispettivamente in seconda e in settima posizione, con i pugliesi che da allora hanno guadagnato due posizioni. La palla a due è fissata per le ore 20:45 di giovedì 17 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARIDITABELLONE SEMIFINALI PROGRAMMA e ORARI ...

PianetaBasketIT : ?? Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi I Coppa Italia #LBAF82022 - eurodevotion : RT @Virtusbo: ?? LIVE dalla Vitrifrigo Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Belinelli, Weems, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo Bologna-Brin… - Virtusbo : ?? LIVE dalla Vitrifrigo Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Belinelli, Weems, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo Bo… - infoitsport : Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi live - 17 febbraio 2022 - dinner_isready : ????ita derie d live Cita di Fasagno-Virtus Matino over 10.0 asian corners stake 2 @1.75 bet365?? -

Diretta Virtus Bologna Brindisi streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia di basket.
Virtus Bologna and Brindisi battle it out in the Italian Cup quarterfinals. Virtus Bologna (15-3) finished the regular season in second place, while Brindisi (10-9) finished in fifth place.